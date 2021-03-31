В Москве в среду ожидается до +10°С

В Москве в среду, 31 марта, синоптики обещают до +10°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8...+10°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -4...-2°С. Будет дуть юго-западный, западный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля.