Жители Иркутской области почувствовали землетрясение с эпицентром в Монголии

В Монголии в районе озера Хубсугул произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители Иркутской области. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что эпицентр стихии был расположен в 34 км от населенного пункта Турт.

«Сегодня, 31 марта, в 08:01 (ирк) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области от дежурного сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции» поступило сообщение о землетрясении, произошедшем на территории Монголии в районе озера Хубсугул, магнитудой 5,6 и энергетическим классом — 14», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что землетрясение ощущалось на территории восьми муниципальных образований региона в 285 населенных пунктах.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.