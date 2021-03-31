В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing

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Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya... Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya...
Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya...
Willy Kurniawan/Reuters

В Индонезии был обнаружен голосовой самописец лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился в акватории Яванского моря в январе этого года, передает Reuters.

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