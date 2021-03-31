Учинившему стрельбу в Мытищах проведут посмертную психиатрическую экспертизу
Владимиру Барданову, который устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, скорее всего, в рамках уголовного дела погибшему проведут комплексную посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического состояния.
Он пояснил, что следователи установят психологические особенности стрелка, а также мотивы его действий.
Как сообщалось, специалисты также будут проводить экспертизу ДНК.
До этого стало известно, что тело Владимира Барданова, который также известен как «мытищинский стрелок», было обнаружено в его коттедже.
30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.
Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.
В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.
Ранее сообщалось, что «мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую.