Учинившему стрельбу в Мытищах проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Владимиру Барданову, который устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, скорее всего, в рамках уголовного дела погибшему проведут комплексную посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического состояния.

Он пояснил, что следователи установят психологические особенности стрелка, а также мотивы его действий.

Как сообщалось, специалисты также будут проводить экспертизу ДНК.

До этого стало известно, что тело Владимира Барданова, который также известен как «мытищинский стрелок», было обнаружено в его коттедже.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее сообщалось, что «мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую.