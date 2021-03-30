На опрокинувшемся в Ленобласти судне нашли тело мужчины

Водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся на заводе судне в Ленинградской области. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, передает РИА «Новости».

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших – мужчина», — говорится в сообщении.

Ранее несколько рабочих получили легкие травмы, еще двое пропали без вести в результате опрокидывания строящегося судна на заводе в Ленобласти. Согласно сообщению, инцидент произошел на площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» у поселка Саперный.

Судно является рыболовецким траулером небольшого размера. Причины ЧП не установлены. Отмечалось, что шесть человек успели самостоятельно покинуть судно. Судьба еще двоих неизвестна.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).