Мурашко: в России достаточно вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на программу «Док-ток» на Первом канале.

Министр уточнил, что в России существует девять производственных площадок разных типов вакцин.

Сегодня на амбулаторном лечении находится более 250 тыс. россиян с коронавирусом, на стационарном — более 100 тыс., добавил Мурашко.

«Это большие цифры, это много, это очень много», — прокомментировал глава Минздрава.

Он также подчеркнул, что на данный момент пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации, чуть больше 1,6 тыс.

Ранее Мурашко сообщил, что в России отсутствует программа вакцинации от COVID-19 для иностранцев.

Также министр заявлял, что Россия планирует привить от коронавируса 30 млн человек до 15 июня.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском.