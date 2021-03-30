Силовики использовали гранатомет при штурме дома «мытищинского стрелка»

Сотрудники Росгвардии при штурме дома Владимира Барданова, также известного как «мытищинский стрелок», использовали гранатомет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома», — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщал, что мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, задержан. Позже МВД опровергло эту информацию.

Сообщалось, что силовики начали штурм дома. Источник «Интерфакса» сообщал, что стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка.

В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших к дому, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.

Агентство РИА «Новости» отмечает, что на данный момент при штурме дома в Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы.