Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19

Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань опубликовали итоговый доклад, в котором заявили, что версия лабораторного происхождения коронавируса нового типа маловероятна. Об этом говорится в докладе экспертов, опубликованном на сайте ВОЗ.

«Переход (к человеку) в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «наиболее вероятным» является переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».

В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае около месяца, чтобы понять происхождение коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего выдвинула гипотезы. Самой вероятной причиной считают торговлю дикими животными либо на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, либо где-то поблизости.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.