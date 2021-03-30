В Калуге девушку будут судить за взлом сайта своей школы

Жительницу Калуги будут судить за взлом сайта школы и колледжа, где она обучалась. Об этом говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры.

«Целью этих действий была нейтрализация средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Девушке инкриминируют преступление с использованием вредоносных компьютерных программ (273 УК РФ).

Отмечается, что девушка может лишиться свободы на 4 года.

Ранее руководитель ФСБ России Александр Бортников предложил бороться с международным кибертерроризмом путем запрета компьютерных вирусов на международном уровне. По словам Бортникова, одолеть злоумышленников получится только при эффективном взаимодействии национальных спецслужб всего мира. Об этом руководитель ведомства заявил в рамках совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств в Краснодаре.