Российское судно вынудило президента Египта несколько раз прервать речь

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси на выступлении по случаю возобновления работы Суэцкого канала был вынужден несколько раз прерывать свою речь из-за российского судна, сообщает местный телеканал DMC.

Судно «Маршал Василевский» во время прохождения Суэцкого канала несколько раз дало громкие гудки, которые заглушили речь Ас-Сиси и вынудили его прерывать речь в прямом эфире.

«Мы тоже очень рады», — пошутил египетский президент, обращая внимание на то, что «Маршал Василевский» гудел дольше других судов.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.

29 марта спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север. Навигация по каналу возобновилась.

Ранее президент Египта назвал сроки разгрузки Суэцкого канала.