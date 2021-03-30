Путин призвал пресекать попытки других стран переносить свои проблемы на территорию РФ

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих странах на территорию России, передает ТАСС.

По словам Путина, подобные попытки были, но они пресекались и будут пресекаться в дальнейшем.

«Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию Российской Федерации. Это касается, повторяю еще раз, и граждан Российской Федерации, проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», — сказал он в ходе выступления на заседании совета по межнациональным отношениям.

Путин отметил, что в таких случаях правоохранители действовали спокойно и с уважением, но проблемы были решены.

Он призвал представителей общественных национальных организаций, которые существуют в России, понимать это и не терять чувство ответственности перед РФ.

Ранее Путин заявил о важности укрепления общероссийской гражданской идентичности.