В Подмосковье нашли зарезанным 16-летнего студента из Москвы

На пустыре в подмосковном Солнечногорске нашли тело 16-летнего студента из Москвы, сообщает подмосковный главк СК РФ.

Тело студента с множественными ножевыми ранениями обнаружили утром 30 марта.

Возбуждено уголовное дело по ст «убийство».

На месте работают следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей.

В начале марта сообщалось, что в Иркутской области возле здания Братского городского суда ответчик, проигравший дело, убил истца. Убийство 61-летнего мужчины произошло на автомобильной парковке у здания суда. После заседания по гражданскому делу о возмещении морального вреда у двух сторон произошел конфликт. В результате ответчик нанес истцу множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Пострадавший умер до приезда скорой помощи. После совершения убийства злоумышленник вернулся в суд, где сдался правоохранителям.