РДШ и Константин Ивлев провели ревизию школьного питания в Нижнем Новгороде

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, активисты проекта «Шеф в школе» и известный шеф-повар Константин Ивлев посетили школу №118 Нижнего Новгорода. Они оценили состояние столовой, попробовали школьное меню, пообщались с учениками и работниками, а также презентовали меню, которое разработано с учетом пожеланий самих школьников.

Константин Ивлев вместе с гостями провел дегустацию школьного меню Нижегородской области. Несмотря на замечания к отдельным блюдам по вкусу и внешнему виду, в целом шеф отметил, что блюда региона его приятно удивили.

«В нашей стране все возможно, если захотим мы и особенно если захотят наши дети. Российское движение школьников очень яркое, здорово, что появился проект «Шеф в школе», который дает нам возможность получать информацию от детей, которым не всё равно. Всё возможно, главное, чтобы и движение, и детей поддерживали родители. Президент дал распоряжение о модернизации школьного питания, все главы регионов его приняли и мы в том числе. Мы делаем все, чтобы сдвинуться с мертвой точки», – высказал своё мнение шеф-повар Константин Ивлев.

Далее прошла презентация меню от РДШ, главное в котором – возможность выбора альтернативных блюд, свежий подход к оформлению подачи еды и самой посуды, новые интересные современные вкусы, которые предпочитают сами школьники.

Вкусные предложения РДШ по достоинству оценили, как сами дети, так и взрослые. Так, Ивлев передал министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольге Петровой меню РДШ для внедрения в школы региона.

«Безусловно, у нас много разных форматов контроля школьного питания, активный мониторинг ведется. Но проект, инициированный Российским движением школьников, – это огромная помощь нам, помощь глазами детей. Потому что это как раз те, для кого мы готовим. Сегодня двоих школьников посвятили в РДШефы – это и помощь, и мотивация, и формирование гражданской позиции. Ребята понимают, что они именно те, кто делает выбор. И это очень важно», – поделилась мнением министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.