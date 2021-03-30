Вакцину AstraZeneca переименовали

Вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria, сообщается на сайте европейского медицинского агентства EMA.

Переименование произошло на фоне сообщений об опасных осложнениях у получивших вакцину людей. В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.

Теперь власти Швеции сообщили, что переименование вакцины не повлечет за собой других изменений, кроме внешнего вида упаковки.