Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Татарстане

В девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан) произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы района Михаила Афанасьева.

Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время из здания эвакуируют людей. По его словам, на место ЧП уже выехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Как сообщили РИА «Новости» в МЧС России, в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск в ведомство поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А.

В министерстве отметили, что открытого горения не произошло. По предварительным данным, случилось обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже.

В МЧС добавили, что из-под завалов была спасена женщина. Ее уже передали медикам.