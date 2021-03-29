Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Татарстане
В девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан) произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы района Михаила Афанасьева.
Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время из здания эвакуируют людей. По его словам, на место ЧП уже выехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Как сообщили РИА «Новости» в МЧС России, в понедельник, 29 марта, в 20.44 мск в ведомство поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А.
В министерстве отметили, что открытого горения не произошло. По предварительным данным, случилось обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже.
В МЧС добавили, что из-под завалов была спасена женщина. Ее уже передали медикам.