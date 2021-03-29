В московском метро погиб миллионер Валерий Багдасаров. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на станции «Дмитровская» несколько дней назад, но личность погибшего установили только сейчас. Мужчина упал на рельсы, его заметили сотрудники станции, но машинист прибывавшего поезда не успел затормозить.

«Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда», — сказал источник.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Следователи пытаются выяснить, зачем и куда миллионер направлялся. О происшествии стало известно 21 марта.

Валерий Багдасаров — крупный предприниматель. Он являлся основателем и председателем совета директоров сельскохозяйственной промышленной группы ЗАО ПГ «Алсико». Она занимается полным производственным циклом и выпускает средства для защиты растений и продукцию из цеолита.