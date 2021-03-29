«Россия 24» показала шестую серию фильма митрополита Тихона о февральской революции
В эфире телеканала «Россия 24» в понедельник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.
Шестая серия называется так: «Маршал Фош: «Если Франция не была стерта с карты Европы…»
Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».
Готова ли была российская армия к сражениям Первой мировой войны, задается вопросом автор фильма.
Ее перевооружение должно было завершиться лишь через несколько лет, но ситуация все же была гораздо лучше, чем в 1905 году, во время войны с Японией, подчеркнул митрополит Тихон.
Адекватность перевода экономики страны на военные рельсы царским правительством высоко оценил Уинстон Черчилль, говоря о периоде, начиная с 1916 года, отметил автор фильма.
А вот, например, Франция находилась в реальной опасности.
Николая Второго даже просили начать контрнаступление, что Россия в итоге и сделала, говорит митрополит Тихон, приводя в пример высказывание французского главнокомандующего Фоша, смысл которого сводится к тому, что Франция вообще осталась на карте мира именно благодаря России.
Непосредственно же перед 1917 годом военная промышленность работала так превосходно, что произведенных тогда вооружений хватило на долю и белых, и красных в период Гражданской войны, подчеркнул автор фильма.
«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.