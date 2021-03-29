В Московском зоопарке сурок Арчи вышел из зимней спячки. Об этом сообщается на сайте парка.

Отмечается, что самки Сара и Нагайна до сих пор не покинули сурчину. Обычно сурки находятся в спячке с конца сентября — конца октября до первой недели марта, но если зима выдалась суровой, то могут проспать и весь месяц.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, все эти месяцы животные обходятся без пищи. Когда они просыпаются, специалисты приносят им легкую пищу: свежий салат и микс из овощей.

«В первые дни после пробуждения зверьки достаточно осторожны. Арчи пока с опаской высовывает мордочку из сурчины. Он проверят, всё ли в порядке, нет ли опасности, после этого осторожно выходит и совершает короткие обходы своих владений...» — поделилась гендиректор.

В зоопарке также рассказали, что во время спячки у сурков замедляется сердцебиение, снижается частота дыхания, температура тела понижается до +8°C. Проспать 4-5 месяцев зверьки могут благодаря накопленным за лето жировым запасам.

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