Администрация «Фуд сити» опровергает проведение спецоперации полиции

Администрация «Фуд сити» опровергает сообщения о проведении на их территории спецоперации полиции.

«Вопреки распространившимся ложным сообщениям в мессенджерах и на различных интернет-площадках, никаких спецопераций и проверок на территории агрокластера полицией не проводилось, агрокластер работает в штатном режиме. Распространяемая информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении администрации, полученным «Газетой.Ru».

В «Фуд Сити» назвали произошедшее «информационной атакой со стороны недоброжелателей».

«Распространяемая информация всякий раз на поверку оказывается тем, что называется «информационным вбросом», цель которого — нанести ущерб публичному имиджу крупнейшего агрокластера в России», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на территории «Фуд Сити» якобы прошла масштабная спецоперация, в которой участвовали 200 сотрудников МВД. По данным канала, 27 марта на территории агрокластера произошло сразу несколько инцидентов с ножевыми ранениями.