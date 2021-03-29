Минздрав Кипра разрешил гражданам России приезжать на остров с 1 апреля

Министерство здравоохранения Республики Кипр официально включило Россию в список стран, граждане которых могут приезжать на остров с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные кипрского минздрава.

Так, Россия впервые занесена в «красную группу» государств. Туристам из этих стран не обязательно соблюдать двухнедельный карантин на Кипре, если у них дважды будут отрицательные результаты ПЦР-теста на выявление коронавируса.

Отмечается, что необходимо пройти соответствующие тесты в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета, а после пройти за свой счет еще один тест на COVID-19 в аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос, который также должен показать отрицательную реакцию.

В январе сообщалось, что лица, въезжающие на Кипр, будут разделены на три категории в зависимости от страны, откуда они приехали: людям из «зеленых» зон не нужно будет сдавать тест по приезде на остров, гражданам стран из «оранжевой» зоны — сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, жителям «красных» зон — сделать еще один тест по приезде.