В Чехии выявлен новый штамм COVID-19

В Чехии был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Как сообщается, новая разновидность COVID-19 была выявлена сотрудниками лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что согласно медикам, незафиксированная ранее мутация является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы коронавируса. Исследования этой мутации продолжаются, рассказали специалисты.

По последним данным, в Чехии было зафиксировано уже 1 515 029 случаев COVID-19, выздоровел 1 315 571 пациент, скончались 25 874 человека.