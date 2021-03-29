В Раде предложили наказывать украинцев за отказ от вакцинации

В Раде задумались о наказании для жителей Украины, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса. С соответствующим предложением выступил депутат Рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин, сообщает «Страна.ua».

Парламентарий предложил ограничивать украинцев в отдельных правах за отказ от прививки. Он считает, что окружающие «не должны нести последствия» из-за того, что человеку «страшно» ее делать.

«Следующий шаг после обеспечением страны достаточным на 100% объемом вакцин — поразить тех, кто отказывается от вакцинации в отдельных правах, которые несут угрозу жизни и здоровью других граждан», — сказал Гурин и сослался на опыт Израиля.

По словам автора инициативы, тех, кто не желает прививаться необходимо запретить пускать в кафе и рестораны, учебные заведения, кинотеатры, а также на спортивные события.

Он также отметил, что Верховный суд Украины ранее признал законным запрет посещения школ детьми, не прошедшим вакцинацию.

24 февраля на Украине началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что темпы вакцинации в стране примерно в 1,8 раза ниже запланированных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей вакцин от COVID-19, от ответственности за последствия прививок.