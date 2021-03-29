Директор департамента сахалинского вуза арестован по делу о гибели студентов

Директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ), в общежитии которого ранее обнаружили двоих погибших студентов, был отправлен пода арест. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Как сообщается, этому сотруднику вуза предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам»).

Следствие считает, что с декабря 2018 года по март 2021 года он знал о том, что электроводонагреватели в помещениях общежития были установлены неправильно, однако не принял своевременных мер у устранению данной проблемы. В результате два студента 18 и 19 лет получили удар током, из-за чего они погибли.