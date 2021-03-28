Путин объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса на камеру
Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал привививаться от коронавируса на камеру, как это сделали многие его коллеги. Об этом пишет РИА «Новости».
«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что если бы кто-то хотел сфальсифицировать прививку, сделать это, было бы не сложно, например, транслируя укол витаминами, а не препаратом. По его словам, подобные обвинения несерьезны.
Ранее Путин рассказал о подготовке к побочным симптомам после вакцинации.
23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили. Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок.