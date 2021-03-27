Австрийский пенсионер умер через день после прививки вакциной Pfizer
Семён Сонный
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В австрийском округе Хорн 88-летний пенсионер умер через сутки после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
Мужчина получил второй компонент вакцины в среду, 24 марта. По данным издания, ночью того же дня он почувствовал недомогание, а на следующий день скончался, несмотря на помощь врачей.
В настоящее время данных о связи смерти пенсионера с вакцинацией от коронавируса нет, будет проведено вскрытие, указано в сообщении.
Ранее Австрия прекратила использование партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти привитой пациентки.
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