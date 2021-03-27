В Турции полиция применила слезоточивый газ против женской протестной акции

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против участниц акции, которые протестуют против выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Об этом сообщила газета Evrensel.

Аналогичные акции на неделе прошли в Стамбуле, Анкаре, Кахраманмараше, Кыршехире, Балыкесире, Самсуне, Эрзуруме, Трабзоне и других городах после призыва общественной платформы «Остановим убийства женщин».

Как пишет издание, женщины собрались в стамбульском районе Кадыкей. Они принесли плакаты и скандировали лозунги «Стамбульское соглашение должно действовать», «Мы не молчим, не боимся», «Решение о выходе из конвенции должно быть отменено», «Да здравствует женская солидарность». Когда полиция потребовала не использовать громкоговорители, женщины отказались, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.

20 марта Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. В то же время вице-президент Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит бороться за права женщин.

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Турции о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин и призвал пересмотреть его.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Это стало первым в Европе документом, закрепляющим борьбу с домашним насилием. Турция первой ратифицировала конвенцию, позже к ней присоединились 33 страны.