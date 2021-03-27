Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что жители страны начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота.

По ее словам, некоторые больные используют препарат ивермектин.

«Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», — сказала специалист в эфире телеканала «Украина 24».

Как объяснила Голубовская, украинцы покупают это ветеринарное лекарство и начинают вводить себе внутримышечно, что довольно опасно.

Ивермектин – антипаразитарный препарат, которым лечат крупный рогатый скот, лошадей, овец и свиней. Человеку это лекарственное средство назначают только перорально, то есть путем проглатывания через рот. Ивермектин показал активность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Ранее сообщалось, что власти Киева ужесточат карантин из-за COVID-19.