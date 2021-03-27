Названо точное число погибших и пострадавших при столкновении поездов в Египте

В результате столкновения в пятницу, 26 марта, двух поездов в египетской провинции Сохаг погибли 19 человек, пострадали 185. Об этом заявила министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид на специальной пресс-конференции в субботу, 27 марта, сообщает Extra News.

Ранее сообщалось о 32 жертвах происшествия. Отмечается, что первоначальные данные о погибших собирались со слов родственников, которые не могли установить связь со своими родными. Многие в тот момент были без сознания и позднее дали о себе знать.

В итоге после перепроверки данных из больниц и моргов официальное число погибших уменьшилось до 19 человек. Из 185 пострадавших 90 уже выписаны из больниц, еще 30 будут отпущены в субботу, 27 марта.

В субботу президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдельфаттаху Сиси в связи с гибелью людей при железнодорожной катастрофе.

Авария произошла в провинции Сохаг города Тахта в пятницу, 26 марта. По информации СМИ, неизвестный дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию. Сзади в поезд врезался другой состав, ехавший из Асуана в Каир. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.