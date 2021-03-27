В России выявили 8 885 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 885 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В предыдущий день в стране было выявлено 9 167 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 387 пациентов, полностью выздоровели 10 337 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 551), Санкт-Петербурге (749), Московской области (586), Нижегородской области (328) и Ростовской области (244).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 510 744 случая коронавирусной инфекции, из них 97 404 — с летальным исходом. Вылечились 4 130 498 человек.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России последнее время снижается уровень заболеваемости коронавирусом нового типа.