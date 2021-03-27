Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха

Москва вошла в список 30 лучших столиц мира по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что в основе рейтинга — данные о наличии в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти данные поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir.

В общей сложности в документе представлена информация о состоянии атмосферы в 92 городах. Так, в прошлом году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5 были зафиксированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, в частности, в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

По данным IQAir, в Москве содержание взвешенных частиц в 2020 году было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.

Известно, что с 2013 года наличие в воздухе российской столицы взвешенных частиц РМ2.5 сократилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода снизилась в 2,7 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, оксида азота — в 2,5 раза, диоксида серы — в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 — в 1,5 раза.

В феврале сообщалось, что Тюмень и Сургут оказались комфортнее Москвы для жизни.