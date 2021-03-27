Патриарх Кирилл призвал использовать общие интересы с исламским миром

В Русской православной церкви солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.

«Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что в РПЦ создали Экспертный совет по взаимодействию с исламом и подчеркнул, что необходимо «развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире».

По словам патриарха Кирилла, вызовом для межрелигиозного согласия стали международные конфликты, он привел в пример конфликт в Нагорном Карабахе. В этой связи он отметил миротворческие усилия Русской церкви и «особенно мудрую, осмотрительную… пастырскую позицию как Католикоса всех армян, так и главы мусульман Азербайджана».

По словам патриарха Кирилла, вызовом для межрелигиозного согласия стали международные конфликты, он привел в пример конфликт в Нагорном Карабахе. В этой связи он отметил миротворческие усилия Русской церкви и «особенно мудрую, осмотрительную… пастырскую позицию как Католикоса всех армян, так и главы мусульман Азербайджана».