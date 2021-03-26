В Pfizer заявили о начале испытаний вакцины от COVID-19 на детях

Американская компания Pfizer, совместно разработавшая с немецким партнером BioNTech вакцину от COVID-19, начала клинические испытания препарата на детях от 6 месяцев до 11 лет. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

«Первые участники получили дозировку в глобальном исследовании с оценкой безопасности вакцины Pfizer-BioNTech, терпимости и иммуногенности у здоровых детей от 6 месяцев до 11 лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 еще не была одобрена или лицензирована FDA США, однако получила разрешение для экстренного использования для предотвращения коронавируса у граждан старше 16 лет.

«Экстренное использование данного препарата разрешено только на время действия декларации о наличии обстоятельств, оправдывающих разрешение, если декларация не прекращена или разрешение не отменено раньше», — отметили в пресс-службе.

Ранее компания Pfizer начала клинические испытания лекарства от COVID-19 в виде таблетки, принимаемой перорально.