Назвавшего Холокост мифом профессора будут судить

Экс-преподаватель РАНХиГС и СПбГЭУ, профессор Валерий Матвеев стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

Согласно сообщению, Матвеев «в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой»».

«Таким образом, гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в России наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма планируют ужесточить — соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение. Уголовная ответственность за оправдание действий нацистов в период Второй мировой войны введена не только в РФ, но и во многих странах мира.