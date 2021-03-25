Малькевич: речи о введении обязательной регистрации по паспорту в соцсетях и мессенджерах не идёт

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич разъяснил, что на самом деле стоит за сообщениями о том, что РКН предлагает регистрироваться в соцсетях и мессенджерах по паспорту.

«Речи о введении обязательной регистрации по паспорту в соцсетях и мессенджерах не идёт», — отметил Малькевич.

«В случае с инициативой РКН, речь идет о предоставлении пользователем данных единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для управления своими персональными данными на множестве ресурсов. То есть, пользователь и онлайн-сервисы регистрируются в личном кабинете в системе, а дальше взаимодействие касательно персданных (согласие на использование, отзыв этого согласия) ведутся централизовано. Если пользователь хочет отозвать согласие – он заходит в личный кабинет в системе и перещёлкивает виртуальный тумблер, онлайн-сервис получает информацию об этом и обязан прекратить использовать пользовательские данные. А у РКН есть возможность проконтролировать и гарантировать исполнение сервисом воли пользователя и действующего закона.

При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя — например, по упомянутому ранее номеру телефона. Площадки по закону должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично, а также предоставить возможность в упрощённом режиме отозвать своё согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, почему никто не задумывается, что сегодня все легальные онлайн-сервисы и так верифицируют своих пользователей, например, по номеру телефона? При этом, чтобы получить легальные услуги связи (мобильной, фиксированной) пользователи сами предоставляют свои паспортные и контактные данные операторам связи, когда подписывают договор. По сути, страшилки «интернет по паспорту» или «сервисы по паспорту» - кликбейта ради» - пояснил Малькевич.

«Другой вопрос – с какой целью человек может использовать «серую симку» для регистрации в онлайн сервисе. Получается, что он целенаправленно скрывает свою личность, у него есть на то причины, какой-то умысел. Где гарантия, что такой пользователь не будет использовать онлайн-сервис для противоправной деятельности?

Мы в ОП РФ уже неоднократно говорили, что нужно делать интернет более открытым и прозрачным местом, где будет максимально сложно вести деструктивную и противоправную деятельность – кибербуллинг, мошенничеств, распространение экстремистского контента, детской порнографии, наркотиков. Поэтому если смотреть на вещи более спокойно, то предлагаемый РКН механизм (вместе с ужесточением борьбы с серыми сим-картами) мог бы способствовать и решению проблемы использования интернета в противоправных целях. Но отмечу, что заставить, например, социальные сети подключиться к системе РКН никто не может – они сами должны принимать такое решение» - подчеркнул общественник.