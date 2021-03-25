Песков рассказал, как Путин чувствует себя после вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин чувствует себя после сделанной ему прививки от коронавирусной инфекции.

«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», — поделился представитель Кремля.

23 марта российский президент России Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. По словам Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными. Вакцинация главы государства была не публичной.

Песков отметил, что Путин не вернется к очным встречам до получения второго компонента вакцины, вопрос о возобновлении обычного графика работы российского лидера будет решаться после полного завершения процесса вакцинации.