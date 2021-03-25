Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» вышла в гражданский оборот

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о выходе вакцины от коронавируса «КовиВак» центра им. Чумакова в гражданский оборот. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фальков прибыл в производственный корпус центра Чумакова и лично запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001 в производство.

«В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины «КовиВак». Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки», — сказал он.

Ожидается, что вакцина поступит в регионы в ближайшие дни.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки «КовиВака» начнутся 28 марта.

Препарат «КовиВак» был зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».