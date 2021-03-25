Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» вышла в гражданский оборот

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о выходе вакцины от коронавируса «КовиВак» центра им. Чумакова в гражданский оборот. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фальков прибыл в производственный корпус центра Чумакова и лично запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001 в производство.

«В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины «КовиВак». Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки», — сказал он.

Ожидается, что вакцина поступит в регионы в ближайшие дни.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки «КовиВака» начнутся 28 марта.

Препарат «КовиВак» был зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».