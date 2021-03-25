Голикова оценила ситуацию с массовым распространением мутировавших штаммов COVID-19 в России
Катерина Медведева
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России нет массового распространения британского и южноафриканского штаммов коронавируса, передает РИА «Новости».
«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет», — сказала она.
Голикова отметила, что также в стране отсутствуют и другие новые штаммы, которые на сегодняшний день фиксируются в мире.
Вице-премьер также добавила, что отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского видов COVID-19.
Днем ранее стало известно, о новых мутациях коронавируса в Индии и Финляндии. О природе происхождения новых мутаций ученым пока неизвестно.
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