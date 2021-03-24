СМИ: Германия призывает Еврокомиссию закупить «Спутник V»
Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя немецкой администрации.
«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутника V», — сказал он.
По его словам, Еврокомиссия запускает эту процедуру.
До этого канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ может самостоятельно закупить «Спутник V».
Ранее в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA оценили сроки допуска российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V» в Евросоюз.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».