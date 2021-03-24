В РФПИ рассказали, когда начнутся испытания комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Испытания комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и производителя AstraZeneca начнутся, вероятно, на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».

«Испытания (комбинации из двух вакцин) уже начались в Азербайджане, в ОАЭ они начнутся, мы надеемся, на следующей неделе», — сказал Дмитриев.

Ранее социологический опрос, проведенный в девяти странах мира, показал, что Россия как производитель вакцины от коронавируса вызывает наибольшее доверие у респондентов.

В то же время ЮАР продала миллион закупленных доз вакцины от коронавируса AstraZeneca странам Африканского союза.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».