Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков после окончания наводнения

В Австралии после снижения уровня воды в городах могут появиться смертельно опасные сиднейские воронковые пауки, сообщает Reuters.

«Мы уже наблюдаем увеличение миграций воронковых пауков. Надвигающаяся теплая погода и высокий уровень влажности — это идеальные условия для паучьего бума в ближайшие дни», — заявил австралийский эксперт по дикой природе Тим Фолкнер.

Эти пауки бегут в города из-за того, что их привычное место обитания — низины — оказались затоплены. Укус воронкового паука вызывает тяжелые симптомы, которые без медицинской помощи могут привести к летальному исходу.

В Австралии из-за наводнения эвакуированы около 18 тыс. человек, большинство из них проживает в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее. Несмотря на прекращение дождей и общее улучшение ситуации, власти также напоминают, что уровень воды еще может подняться.

Ранее власти Австралии начали подготовку к борьбе с последствиями мощного наводнения.