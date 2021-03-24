В Минздраве заявили об отсутствии данных о влиянии ковид-вакцин на репродуктивную функцию

Пока нет научных данных о негативном влиянии российских вакцин против коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Об этом заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина, передает РИА «Новости».

По ее словам, также отсутствуют сведения о механизмах, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин.

Также Долгушина сообщила, что перенесенный коронавирус повышает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность.

Она подчеркнула, что «Российское общество акушеров-гинекологов» рекомендует проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции, особенно важно это для граждан, планирующих рождение детей.

Ранее молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачев и доктор медицинских наук Антон Ершов опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от коронавируса.