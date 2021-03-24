В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Алма-Атинской области Казахстана зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки министерства образования и науки республики.

По данным экспедиции, подземный толчок был зафиксирован в 10:03 МСК, эпицентр землетрясения находился в 249 км на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 км. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Также землетрясение силой 2-3 балла по шкале МSК-64 отмечали в городах Талдыкорган и Текели Алма-Атинской области.

Ранее на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Изначально, сейсмологи выпустили предупреждение о возможном цунами, однако чуть позже это предупреждение было снято.