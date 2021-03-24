ФСБ предотвратила теракт в школе в Сочи

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в одной из школ Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что силовики задержали лицеиста, который написал в социальной сети «ВКонтакте», что планирует самостоятельно изготовить бомбу и напасть на одноклассников.

Дома у подростка правоохранители обнаружили взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Процессуальное решение по уголовному делу еще не принято.

Других подробностей не приводится.

22 марта в Ханты-Мансийского автономном округе трех человек задержали по подозрению в подготовке теракта.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Адыгее, его намеревался устроить сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Взрыв планировал совершить выходец из Центрально-Азиатского региона.