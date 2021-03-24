Сотрудники МЧС РФ получат видеорегистраторы для проверок

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудник государственного пожарного надзора во время рейда по проверке пожарной безопасности Сотрудник государственного пожарного надзора во время рейда по проверке пожарной безопасности
Сотрудник государственного пожарного надзора во время рейда по проверке пожарной безопасности
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сотрудники МЧС РФ с 1 июля получат право использовать видеорегистраторы в ходе проверок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных (надзорных) мероприятий определена федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который вступит в силу с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Согласно закону, пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности. Эксперты также считают, что это поможет исключить коррупционные проявления.