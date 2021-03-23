В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

В удмуртском городе Сарапуле задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Согласно информации ведомства, вечером в понедельник, 22 марта, в одной из квартир в Сарапуле нашли тело девочки в признаками насильственной смерти.

Личность злоумышленника удалось установить благодаря совместной работе с сотрудниками полиции. Мужчина оказался знакомым матери девочки, он был ранее судим.

В настоящее время следователи готовят материалы с ходатайством в суд о заключении задержанного под стражу.

По данным пресс-службы прокуратуры Удмуртии, по факту гибели девочки в том числе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), уточняет ТАСС. В рамках второго уголовного дела будут проверены действия органов системы профилактики.

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