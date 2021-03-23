В Кремле надеются на увеличение темпов вакцинации после прививки Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса после решения главы государства Владимира Путина сделать прививку от COVID-19.

«Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — сказал Песков.

Он добавил, что «процесс идет своим чередом».

Говоря о вакцинации президента, Песков отметил, что Путин не сторонник вакцинироваться на камеру.

«Ему это не нравится», — объяснил Песков.

Накануне Путин заявил, что собирается сделать прививку от коронавируса одной из российских вакцин 23 марта. Представитель Кремля подчеркнул, что вакцинация государственного лидера не будет публичным мероприятием.

Ранее Песков сообщил, что президент сам объявит о выборе препарата для вакцинации. Также пресс-секретарь опроверг информацию о том, что глава государства собирается привиться ближе к осени.

16 марта стало известно, что третья по счету российская вакцина против COVID-19 «КовиВак» будет выпущена в гражданский оборот в ближайшие недели.