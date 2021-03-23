Наименьшее с сентября число заражений коронавирусом выявлено в России

За минувшие сутки в России выявили 8 457 новых случаев коронавирусной инфекции, это наименьшее число заражений с сентября прошлого года. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

До этого в стране было выявлено 9 284 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 427 пациентов, полностью выздоровели 10 860 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 042), Санкт-Петербурге (812), Московской области (513), Нижегородской области (335) и Ростовской области (239).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавирусной инфекции, из них 95 818 — с летальным исходом. Вылечились 4 088 045 человек.

Ранее во вторник, 23 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки отечественной вакцины против коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.