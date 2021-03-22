Осужденную за убийство ребенка няню депортируют из России в Узбекистан

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которую суд признал виновной в убийстве ребенка, депортируют из России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

«Принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации. После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России», — отметили правоохранители.

Ранее Гульчехра Бобокулова признала свою вину. После суд освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.

Убийство четырехлетней девочки произошло 29 февраля 2016 года в квартире недалеко от станции метро «Октябрьское Поле».