При взрыве в Китае погибли пять человек
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минимум пять человек погибли в Китае, еще пятеро ранены из-за взрыва в китайском городе Гуанчжоу. Об этом пишет агентство «Синьхуа».
Среди погибших и подозреваемый в совершении акта. Получившие травмы доставлены в больницу. Детали об их состоянии не уточняются.
Взрыв прогремел около 10 утра (5 утра мск). Как пишет издание, это был акт саботажа, который совершил местный житель, поджегший здание в районе.
Ранее пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии.
close