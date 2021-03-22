При взрыве в Китае погибли пять человек

Минимум пять человек погибли в Китае, еще пятеро ранены из-за взрыва в китайском городе Гуанчжоу. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Среди погибших и подозреваемый в совершении акта. Получившие травмы доставлены в больницу. Детали об их состоянии не уточняются.

Взрыв прогремел около 10 утра (5 утра мск). Как пишет издание, это был акт саботажа, который совершил местный житель, поджегший здание в районе.

Ранее пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии.