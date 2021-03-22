Глава РФПИ заявил о нарушении патентов на вакцину «Спутник V» со стороны США
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что одна из американских фармацевтических компаний могла нарушить патенты на вакцину «Спутник V», пишет РИА «Новости».
«Очень сильная патентная защита, мы подали с самого начала и получили преимущество, потому что в России подали гораздо раньше, чем другие… Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», — сообщил Дмитриев.
Владимир Путин призвал очень серьезно отнестись к этому вопросу, заявив, однако, что на время пандемии любые денежные вопросы отходят на второй план.
«Понятно, мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но мы, безусловно, будем серьезно относиться к защите наших интеллектуальных прав», — заявил Путин.
Ранее Путин заявил о производстве третьей вакцины против коронавируса в России.