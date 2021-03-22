Глава РФПИ заявил о нарушении патентов на вакцину «Спутник V» со стороны США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что одна из американских фармацевтических компаний могла нарушить патенты на вакцину «Спутник V», пишет РИА «Новости».

«Очень сильная патентная защита, мы подали с самого начала и получили преимущество, потому что в России подали гораздо раньше, чем другие… Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», — сообщил Дмитриев.

Владимир Путин призвал очень серьезно отнестись к этому вопросу, заявив, однако, что на время пандемии любые денежные вопросы отходят на второй план.

«Понятно, мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но мы, безусловно, будем серьезно относиться к защите наших интеллектуальных прав», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил о производстве третьей вакцины против коронавируса в России.